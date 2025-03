Jan Oblak in Diego Simeone pred misijo nemogoče, Atletico je Realova stranka

»Če je bilo nocoj tako težko, si predstavljajte, kako bo čez teden dni,« je povratni dvoboj osmine finala lige prvakov med madridskima velikanoma po tesni zmagi z 2:1 napovedal Carlo Ancelotti. Italijan na Realovem trenerskem stolčku se zaveda, kaj slavnejše Madridčane čaka nocoj na štadionu Metropolitano, kjer glasni navijači rdeče-belih dosegajo rekordne decibele.

V šestem madridskem dvoboju v izločilnem delu lige prvakov Atleticov trener Diego Simeone, njegov najzvestejši in nepogrešljiv vojak, slovenski vratar Jan Oblak, in drugi, drevi zagotovo skrajno nabrušeni bojevniki, lovijo prvo (skupno) zmago nad belimi. Argentinec na domači klopi ima to smolo, da deluje v obdobju, ko so si mestni tekmeci dobesedno podredili ligo prvakov. Za Atletico sta najbolj boleča finalna poraza v Lizboni (2014) in Milanu (2016).

Simeone je vse podredil povratni tekmi v ligi prvakov. Minuli konec tedna je Atletico nekoliko nepričakovano izgubil prvenstveno tekmo proti Getafeju (1:2) in za korak zaostal v bitki za domači naslov.

272,97 milijona evra znaša Realov letni proračuna za plače igralcev, Atleticov pol manj, 136,42 milijona evra.

»Drugega, kot da se moramo potruditi, biti močni, enotni, in z upanjem, da bomo izboljšali našo igro, si ne moremo zamisliti. Naši navijači nam vselej dajejo energijo, zaradi njih ni težko krvaveti,« je takoj po porazu aktiviral svoje motivacijske prijeme trener z najvišjo plačo na svetu. V njem ima Atletico tudi edino premoč nad finančnimi vladarji svetovnega nogometa. Simeone svojega starejšega kolega Ancelottija, ovekovečenega s petimi lovorikami v ligi prvakov, debelo prekaša, Argentinčeva letna plača znaša 31 milijonov evrov, Italijanova »le« 10 milijonov evrov.

Trener madridskega Atletica Diego Simeone (levo) in kapetan Jan Oblak že desetletje neuspešno poskušata streti Realov oreh v ligi prvakov. FOTO: Javier Soriano/AFP

Realova izjemna tradicija

Atletico je na igrišču veliko bolj izenačen kot na »bančnem računu«. Za plače igralcev letno odšteje 136,42 milijona evra, Real je prvi z 272,97 milijona evra. Le še štirje klubi so v kategoriji 200 milijonov in več; Bayern (262,42), PSG (207,74), Arsenal (204,90) in Barcelona (201,02).

Toda na igrišču v prvem dvoboju nista imela glavni vlogi zvezdnika Kylian Mbappe in Vinicius jr., temveč virtuoza iz ozadja, Rodrygo Goes in Brahim Diaz. Oblak je bil ob njunih mojstrovinah nemočen. Strelca sta na najboljši možni način potrdila, zakaj je Real v tej sezoni znova prvi favorit lige prvakov, čeprav Simeone upa, da bo rival v najmanj 90 minut dolgem povratnem dvoboju »tanko piskal« tam, kjer je v tej sezoni najbolj: v obrambi. Ancelotti tako rekoč celo sezono krpa luknje v zadnji vrsti. Začelo se je s poškodbami Ederja Militaa in Danija Carvajala, nadaljevalo z Lucasom Vazquezom in Antoniom Rudigerjem. David Alaba, čeprav spet igra, je le še preteklost oziroma odšteva dneve do izteka pogodbe.

Real je v tej sezoni prejel že 51 golov, enega več kot v celotni prejšnji. V povprečju v LP prejema 1,45 gola na tekmo. To je bilo tudi povprečje Manchester Uniteda, ko je leta 1999 čudežno osvojil ligo prvakov. Real pri zadnjih devetih naslovih evropskega prvaka nikoli ni imel slabšega povprečja.

31 milijonov evrov znaša letna plača Diega Simeoneja, 10 milijonov Carla Ancelottija.

»Tradicija obstaja in Realova je izjemna,« se zahtevnosti naloge zaveda Simeone, a tudi ve, da se tradicije rušijo. Naloga pa bo skoraj misija nemogoče; Real je pod Ancelottijevo taktirko od 24 izločilnih ali finalnih dvobojev izgubil le štirikrat: leta 2015 proti Juventusu in leta 2023 proti Manchester Cityju v ligi prvakov ter dvakrat proti Atleticu, toda v španskem superpokalu in kraljevem pokalu.