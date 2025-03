Al-Khelaifi je po 14 letih odkril najboljšega trenerja in recept za uspeh

V nadaljevanju preberite:

Če bi bila Liverpool in PSG mobilna telefona, bi rdeči povratno tekmo osmine finala začeli s kakšnimi 28 odstotki baterije, modri pa s 100 odstotki. V 90 minutah je zasedba Arneja Slota še lahko parirala odločnim tekmecem in imela svoje priložnosti za zmago, v podaljšku že bila na varčevanju z baterijo in zatemnjenim zaslonom, v enajstmetrovkah pa ugasnila.

Mnogi so menili, da bo PSG težko konkurenčen, potem ko so ga zapustili najprej Neymar in Lionel Messi ter nazadnje še Kylian Mbappe, ampak Luis Enrique je iz ekipe posameznikov ustvaril homogeno celoto.

Kaj sta povedala trenerja Slot in Enrique ter predsednik PSG?