Denar je Evrope vladar

V 67 finalih nogometnega pokala prvakov oziroma od leta 1992 lige prvakov se bo letos v soboto na štadionu Saint-Denis v predmestju Pariza šestič zgodilo, da bosta za starocelinsko krono obračunala angleški in španski klub. Vse to seveda govori tudi v prid dejstvu, da sta premier league in la liga po vložku in obračanju denarja najbogatejši klubski prvenstvi v Evropi. Liverpool in Real Madrid pa imata tudi zanimivo statistiko medsebojnih zaključnih tekem. V članku več o njej in nasploh o iberijsko-otoški prevladi v elitnem tekmovanju.