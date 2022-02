Derby della Madonnina rdeče-črni madoni

»Derby della Madonnina« na stadionu San Siro v lombardijski prestolnici se je končal z zmago AC Milana z 2:1. Osemnajstkratni italijanski prvak se je po zmagoslavju v 24. krogu italijanskega prvenstva vodilnemu in danes osmoljenemu Interju približal na točko. Po prvem polčasu že 230. uradne tekme med slovitima milanskima zasedbama je bolje kazalo Interju. Izbranci Simoneja Inzaghija, med njimi je bil tudi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, so povedli v 38. minuti. Po kotu, ki ga je izvajal Hakan Čalhanoglu, je hrvaški reprezentant Ivan Perišić po sijajnem skoku neubranljivo zadel v spodnji desni kot gola francoskega vratarja Mika Maignana.

Rossoneri, ki na današnjem obračunu niso mogli računati na poškodovanega Šveda Zlatana Ibrahimovića, so v drugem polčasu tekmo povsem postavili na glavo. Absolutni junak dvoboja je bil 35-letni francoski napadalec Olivier Giroud, ki je med 75. in 78. minuto dosegel dva gola in Interju prizadejal drugi poraz v tej sezoni. Na današnji prvi tekmi sta se Roma in Genoa razšla brez golov.