Še tretji uspeh Belgijcev, a veselje tudi v danskem taboru

Nogometaši Belgije so v svojem tretjem nastopu na evropskem prvenstvu še tretjič zmagali. V St. Peterburgu so z 2:0 (0:0) premagali Finsko in gladko osvojila prvo mesto v skupini B. Finska je tretja in še lahko upa, da se bo v osmino finala uvrstila kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Drugega mesta in neposrednega napredovanja pa so se razveselili Danci, ki so odpravili Rusijo s 4:1 (1:0).



Belgija je bila precej boljša in nevarnejša od Fincev, ki jih ni premagala vse od leta 1968. Toda odpor tekmeca, ki se je krčevito branil, je strla šele v zadnjem delu dvoboja. V 74. minuti je najprej je po strelu Thomasa Vermaelna finski vratar Lukas Hradecky dosegel avtogol, v 81. minuti je končni izid postavil Romelu Lukaku.



Danska, ki je na prvi tekmi proti Finski ob koncu prvega polčasa ostala brez svojega zvezdnika Christiana Eriksena, je pred današnjo tekmo za napredovanje potrebovala zmago nad Rusijo z dvema goloma razlike in uspeh Belgije, kar se je tudi uresničilo. Mikkel Damsgaard (38.), Yussuf Poulsen (59.), Andreas Christensen (79.) in Joakim Mæhle (82.) so zrešetali rusko mrežo, Artjom Dzjuba je v 70. minuti le ublažil poraz z enajstmetrovko.



Danci so si tako zagotovili nastop v osmini finala, v kateri se bodo 26. junija pomerili z Walesom v Amsterdamu.





