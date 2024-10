Diego Forlan, zlata žoga mundiala v Južni Afriki, je vzor tudi za naše Afričane

Pa ga imajo, vzornika, Mišo Brečko, Milivoje Novaković, Valter Birsa, Amir Karić, Sašo Udović in še vrsto drugih bivših slovenskih nogometnih reprezentantov.

Najboljši strelec in igralec svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010 Diego Forlan je pri 45 letih tekmovalno močno vpet v tenis. Urugvajec je svojo nogometno kariero sklenil pred šestimi leti in se po njej povsem osredotočil »drugi karieri« in panogi, ki je med upokojenimi nogometaši izjemno priljubljena. Do 16. leta starosti je ob nogometu redno treniral tudi tenis. Že dobro leto tekmuje na turnirjih ITF Masters, na katerih se merijo izključno igralci starejših od 30 let. Največ pozornosti je nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Atletica Madrida, Interja, Villarreala, ... požel junija na turnirju v perujskem glavnem mestu Limi, ko se je v kategoriji nad 45 let prebil do četrtfinala. Zdaj bo šel še dlje, v domovini v Montevideu bo igral na profesionalnem Challenger turnirju v dvojicah. Njegov partner bo 101. igralec z lestvice ATP Argentinec Federico Cori. Zanimivo je, da je bil Forlan v nogometu »desničar«, v tenisu je »levičar«.

Od slovenskih »Afričanov«, sicer zelo zagnanih, ko se merijo, velja za prvi reket Brečko, v prvem mundialskem rodu reprezentantov pa je neprekosljiv Karić.