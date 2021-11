Direktor in nogometaš, ki ni priznal bolečine

V nadaljevanju preberite:

Že nekaj let je v pokoju, službenem in nogometnem, a daleč od tega, da ne bi bil aktiven. Janez Zupančič izžareva pravo delovno energijo in disciplino. V zadnjem obdobju je izpostavljen kot vodja veteranov Olimpije. V zeleno-belem dresu je dobil priložnost v 80. letih, ko je okusil jugoslovanski profesionalizem na najvišji ravni, čeprav je hkrati služboval kot direktor.