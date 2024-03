Na sanjski večer Slovencev je nemočen tudi Cristiano Ronaldo

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah ozaljšala svojo vitrino z novo zgodovinsko zmago. Na pripravljalni tekmi z izbrano vrsto Portugalske je zapustila odličen vtis, zmaga z 2:0 ji zagotavlja nujen mir in samozavestno pričakovanje letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji. Fantom, ki jih je v razprodanih Stožicah vodil pomočnik selektorja Boštjan Cesar, lahko le čestitamo za opravljeno.

Favorizirana iberska reprezentanca je poskušala kaj opraviti z večjo posestjo žoge (34:66 v % v prvem polčasu, na koncu 38:62), toda v prvih 45 minutah igre je ostala brez strela na vrata Jana Oblaka. Še več, lepše priložnosti so si priigrali Slovenci. Portugalci so v nadaljevanju napadli Slovence v bolj tipični postavitvi 4-1-3-2, gostitelji pa so kljub nekaterim menjavam ohranili koncept svoje igre. Na trenutke se ni videlo, katera reprezentanca odkrito meri na naslov evropskega prvaka in na lestvici Fife zaseda 7. mesto, katera pa se je vrnila na euro po 24 letih in kotira na tej lestvici 48 mest nižje. Celotna analiza v članku.