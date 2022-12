Mednarodna nogometna zveza Fifa je organizatorje nogometnih tekem širom sveta zaprosila, naj se ta konec tedna z minuto molka spomnijo umrlega velikana svetovnega nogometa Brazilca Peleja. Fifa je prošnjo pisno naslovila na vse svoje članice. »Dokler se bo igral nogomet, se bomo spominjali Peleja in ga pogrešali. Pele je v nogomet vpeljal magijo južnoameriške igre. Pojmu 'lepa igra' je dal pomen,« je med drugim zapisala generalna sekretarka Fife Fatma Samoura.

Že pred pozivom Fife so se na ligaških tekmah v Angliji, Italiji in Španiji spomnili ta teden umrlega Brazilca in ga počastili z minuto molka. Pele, edini nogometaš, ki je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka, je v 83. letu starosti umrl v četrtek v São Paulu za posledicami raka.

Legendarna desetka

Brazilski nogometni klub Santos pa bo upokojil dres s številko 10, ki ga je v času bogate karieri nosil Pele. »Najprej se morajo sestati člani uprave in to potrditi. V januarju bomo z upravnim aktom začasno ukinili nošenje dresa s številko 10 in upamo, da bo to odločitev naša uprava nato spremenila v trajno,« je dejal predsednik Santosa Andres Rueda. »Nekaj takšnih pobud je sicer že bilo, vendar so mnogi menili, da smo Peleja še bolje počastili s tem, da je bila ta številka še vedno v rabi,« je še dodal Rueda.

Pele je v 22 let dolgi karieri, v kateri je odigral 1363 tekem, dosegel 1283 golov. Za Santos je ob številnih lovorikah na 659 tekmah dosegel 643 golov. Z Brazilijo je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka (1958, 1962, 1970), na 92 reprezentančnih tekmah pa je dosegel 77 golov in je še vedno najboljši reprezentančni strelec Brazilije skupaj z Neymarjem.