Dolgi dnevi in kratek, a jedrnat odgovor: Je kriv Trump?

Večino leta je Grenlandija pokrita z ledom in snegom, domačini pa se zadržujejo v zaprtih prostorih. Za tri kratke poletne mesece, ko sonce ponuja svetlobo tudi po 24 ur na dan, pa se vsi odpravijo v naravo, da bi igrali ali gledali nogomet, četudi se temperature v prestolnici Nuuk gibljejo le med pet in deset stopinjami Celzija.

»Dobimo se zunaj in igramo nogomet vso noč, ker se nikoli ne stemni« je za AP povedal igralec Angutimmarik Kreutzmann.

Na otoku s približno 56.000 prebivalci je skoraj deset odstotkov prebivalstva oziroma 5500 registriranih nogometašev, s čimer je nogomet najbolj popularen šport v državi. Tudi zato je marsikoga presenetila odločitev zveze Concacaf (Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov), ko je v začetku junija soglasno zavrnila prošnjo Grenlandske nogometne zveze za članstvo.

Concacaf je ena od šestih celinskih nogometnih konfederacij pod okriljem Fife, svetovne nogometne zveze, ki organizira svetovno prvenstvo.

Nekateri so za odločitev okrivili politiko, saj je ameriški predsednik Donald Trump večkrat javno izrazil željo, da bi prevzel nadzor nad tem strateško pomembnim in s surovinami bogatim otokom. Voditelji Danske in Grenlandije so kasneje večkrat poudarili, da otok ni naprodaj, in so ostro obsodili poročila o okrepljenem ameriškem obveščevalnem delovanju na grenlandskem ozemlju.

Kapetan grenlandske reprezentance Patrick Frederiksen pa meni, da je šlo pri odločitvi predvsem za vprašanje denarja.

Ferski otoki ja, precej večja Grenlandija ne

Grenlandija bi sicer lahko poskusila postati članica Uefe, a evropska zveza dovoljuje članstvo le državam, ki jih Združeni narodi priznajo kot neodvisne, kar določa pravilo o suverenosti iz leta 2007. Concacaf takšne omejitve nima.

Medtem je članica Fife in Uefe reprezentanca Ferskih otokov, ki imajo prav toliko prebivalcev kot Grenlandija.

Ferski otoki so se pridružili tekmovanjem pred več kot tridesetimi leti, še preden so začela veljati pravila, kot je obvezna gradnja stadionov s kapaciteto več deset tisoč gledalcev. Izgradnje takšnega stadiona si Grenlandija trenutno ne more privoščiti.

Vladna turistična agencija Visit Greenland je zapisala, da je nacionalni stadion »že dolgo na seznamu želja mnogih Grenlandcev.« A z majhnim številom prebivalcev stadion s kapaciteto najmanj 40.000 sedežev – kar je več kot 70 odstotkov prebivalstva otoka – »zaenkrat žal ni v načrtu.«

Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat

Grenlandska nogometna zveza (Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat) je bila ustanovljena leta 1971 in vodi več moških in ženskih ekip. Pomemben del nogometne kulture so tudi skupnostni projekti, pri katerih reprezentanti služijo kot vzorniki mladim.

»Otroci se želijo slikati z nami ali dobiti avtogram,« pravi Frederiksen. »Veliko podpore dobimo od njih.«

V dolgih zimskih mesecih, ko je igranje na zunanjih površinah onemogočeno, se mnogi igralci posvetijo futsalu, kjer ima Grenlandijo svojo reprezetanco. Ta je marca odpotovala v Brazilijo na medcelinski futsal pokal – prvo tekmo proti Braziliji so izgubili s 13:0 in tekmovanje zaključili na dnu lestvice z gol razliko -23.