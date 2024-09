Dončić se bo preselil v Domžale

V nadaljevanje sezone slovenske nogometne Prve lige Telemach zadnjeuvrščeni Domžalčani vstopajo z novim glavnim trenerjem. Nalogo je prevzel 51-letni Dejan Dončić, ki je v preteklosti že deloval v Nogometnem klubu Domžale. Domžalska zasedba je na dosedanjih sedmih tekmah elitnega državnega prvenstva doživela šest porazov in le enkrat remizirala.

Domžalčani so se v letošnjo sezono podali z Erikom Merdanovićem, ki je po šesti tekmi v sezoni in vsega osvojeni točki nepreklicno odstopil z mesta glavnega trenerja. V minulem tednu je ekipo na dveh tekmah vodil Matej Podlogar, sedaj je vodstvo kluba odgovorno nalogo vodenja članskega moštva namenilo Dončiću, so potrdili na spletni strani.

»Prvi korak je bil opravljen že danes na treningu, ko sem spoznal igralce«

»Dejan izjemno dobro pozna nogomet in njegove zakonitosti, zato odločitev zanj ni bila težka. Vztrajamo pri domači stroki in menim, da je to pravilno. Dejan je na svoji dosedanji trenerski poti dokazal, da si zasluži naše zaupanje. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi Mariboru, ki nam je prišel nasproti in omogočil, da je Dejan postal naš novi trener članske ekipe,« je odločitev pojasnil izvršni direktor Matej Oražem.

Dejan Dončić je med leti 2005 in 2013 v Nogometnem klubu Domžale opravljal vloge trenerja mlajših selekcij, vodje mladinskega pogona ter pomočnika glavnega trenerja članske ekipe. Po odhodu iz Domžal je v članskem nogometu vodil kranjski Triglav in lendavsko Nafto, s katero se je uvrstil v finale slovenskega pokala. V zadnjem obdobju pa je bil v vlogi glavnega trenerja mladinske zasedbe Maribora, s katero je osvojil tudi naslov državnega prvaka.

Domžalčani so osvojili edino točko prav proti najboljši slovenski ekipi zadnjih tednov, Olimpiji. FOTO: Blaž Samec

»Po šestih letih se vračam nazaj v Domžale in lahko rečem, da se počutim zelo prijetno. Vesel sem, da smo se dogovorili za ponovno sodelovanje, saj se tukaj počutim kot doma,« je uvodoma dejal Dončić. Domžalčani so v letošnjo sezono krenili pod pričakovanji in prva naloga novega trenerja je dvigniti krivuljo rezultatov navzgor.

»Prvi korak je bil opravljen že danes na treningu, ko sem spoznal igralce. Želimo si dvigniti raven igre in začeti nizati dobre rezultate. Težko govorim o dogajanju v preteklosti. Zanima me le prihodnost,« je napovedal Dončić, ki želi najprej stabilizirati stanje v ekipi. »Prvi cilj je, da pridemo iz cone izpada. Potrebno je vzpostaviti ravnotežje tako na igrišču kot v garderobi. Želja je, da se proti koncu sezone nebi bali izpada, ampak da bi se borili za višja mesta na prvenstveni lestvici,« je sklenil novi strateg rumene družine.