Kaj zmore doma Maribor, komu bo pripadel derbi v Murski Soboti?

S sinočnjo tekmo med Olimpijo in Primorjem (2:0; Boultam 44, Kojić 65) so v Stožicah odprli novo sezono slovenskega nogometnega prvenstva. Večina klubov ima višje ambicije kot v minuli sezoni, kar je dobro, čas pa bo odgovoril na vprašanje, kdo je najbolje pripravljen na maraton, ki bo končan 24. maja 2025. Že prvo kolo prinaša več zanimivih dvobojev, tudi prvi lendavski derbi po letu 2012 in dvoboj evropskih ekip v Celju.

Stavite na svojega favorita v Prvi ligi Telemach.

Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Bodo klubi unovčili nogometno vročico, ki je zajela Slovenijo v času eura 2024? To je glavno vprašanje pred novo sezono 1. SNL, odgovor pa je znan: v nogometu velja podobno kot v ekonomiji – pretekli donosi niso jamstvo za prihodnost. Klube je postavila v ospredje tudi NZS, ki je v minulih dneh predstavila strategijo razvoja nogometa do leta 2030. SNL želi približati avstrijski bundesligi, izboljšati udobje gledalcev na štadionih in vadbeno infrastrukturo klubov tudi z vlaganjem devetih milijonov evrov v objekte. Cilji so povprečen obisk 1800 gledalcev na tekmo, najmanj deset tekem s 50.000 TV-gledalci na sezono in skupno število sezonskih vstopnic 10.000. Načrt je dober, treba ga bo le izpeljati. »Prvo« dejanje šestletke bo že ta konec tedna na petih štadionih.

Agron Šalja je prevzel vajeti športnega dela ekipe Mure. FOTO: Tadej Regent

Kalcer Radomlje – Koper (sobota, 17.30; sodnik Damjan Novarlić): V Domžalah bomo zanesljivo gledali zanimivo tekmo, hitro bodo znane ambicije predvsem Koprčanov. Slednje je okrepil Sandro Jovanović, postavni in tehnično dovršeni igralec, ki velja za enega bolj obetavnih v ligi, Matjaž Kek ga pozimi ni zaman pripravljal za odhod v ZDA, toda na pripravah se je poškodoval. Oliver Bogatinov je sistematičen trener, kjerkoli je deloval, je krenil pozitivno, navijači lahko pričakujejo več kot v minuli sezoni, ko je Koper pristal na petem mestu. Tudi Radomljani nadaljujejo po začrtani poti, njihov predsednik Matjaž Marinšek je močno vpet v delovanje kluba, operativno sodeluje v komisiji za profesionalni nogomet in išče načine za obstanek v 1. SNL. Pripeljal je sedem novincev, bomo videli, ali jim bo spet uspelo nekoga izpostaviti.

Mura – Nafta (20.15; sodnik David Šmajc): Prekmurski navijači so dočakali prvi lokalni derbi po sezoni 2017/18, ko sta kluba igrala v 2. SNL, in prvi dvoboj na najvišji ravni po dvanajstih letih. To je tudi dvoboj klubov, ki premoreta v skupni enačbi največje število neznank. Bomo videli, kaj bo prinesel v Mursko Soboto ameriški kapital – Agron Šalja je na položaju športnega direktorja zamenjal Roberta Korena –, ki se v Novi Gorici ni proslavil, in kako smele načrte premore madžarski kapital v Lendavi. Upokojil se je dolgoletni Murin adut Žiga Kous, med črno-bele je prišel stari znanec slovenskih igrišč Dario Vizinger. Pri Nafti je bilo bolj prometno kot na avtobusni postaji (odšel je prvi strelec Toni Lun Bončina), prišlo je več nogometašev iz partnerskega kluba ZTE.

10.000 sezonskih vstopnic v seštevku načrtuje deset slovenskih klubov leta 2030

Maribor – Domžale (nedelja, 17.30; sodnik: Martin Matoša): Maribor, Olimpija in Domžale so na vrhu seznama klubov, ki jih NZS sofinancira za vzgojo reprezentantov, toda to danes ne bo štelo na igrišču pod Kalvarijo. Maribor še ni trgoval, kot bi želel trener Ante Šimundža, vijoličasti čakajo na strica iz Turčije in njegovo besedo, kar pa za kakovost moštva ni najbolje, to ve tudi Šimundža, saj čas nezadržno beži. Vodilni v klubu, ki ne želijo izpustiti krmila iz rok, bi morali vedeti: kdor ima zlato, izdaja ukaze, četudi ni car. Domžalčani so tradicionalno močno vpet v prestopni rok, tudi letos je bilo tako: z več odhodi so vsaj začasno napolnili klubsko blagajno, odšel je tudi biser Luka Topalović (Inter). V minuli sezoni je Maribor dobil dve tekmi, dve sta se končali brez zmagovalca.

Jan Repas je zabil gol bolgarskemu klubu Botev Plovdiv. FOTO: Marko Vanovšek/Pigac.si

Celje – Bravo Kostel (20.15, sodnik: Mihael Antić): Tudi Bravo sodi med klube, ki bodo v tej sezoni poskušali iztržiti čim več od podvojenega zneska krovne hiše za vzgojo nogometašev od kategorije U-17 naprej. Trener Aleš Arnol ima resda na voljo izkušeno navezo v napadu Tučić-Poplatnik, bomo videli, kako utrujeni bodo njegovi aduti od potovanja po Walesu. Navijači bodo spremljali edini dvoboj klubov, ki v teh dneh razmišljajo tudi o evropskih pokalih. Oba sta bila uspešna, kar je dobro za slovenski količnik na Uefini lestvici in obetavna napoved za zadnjo tekmo kola. V ospredju bodo vendarle Celjani, ki bodo vsaj s polovico nog pogledovali proti »dvoboju sezone« s Slovanom; tovrstnemu razmišljanju se ne more upreti niti Real, kako naj bi se Celje.