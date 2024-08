Nafta v 22 minutah sprožila petardo

Nogometaši Nafte in Domžal so odprli 7. kolo nogometnega prvenstva. Gostitelji so po zaostanku z 0:2 uprizorili preobrat in zmagali s 5:2. V 22 minutah so zabili pet golov, dva je dal Bolgar Hristijan Georgievski.

Vodilni Bravo bo v soboto gostoval pri Radomljah, vrhunec bo v nedeljo, ko bosta igrala udeleženca konferenčne lige Celje in Olimpija ter ranjeni Maribor.

Obračun ekip iz spodnjega dela razpredelnice se je končal z zmago Nafte. Lendavčani so po drugi zmagi v sezoni 2024/25 napredovali na osmo mesto, osmoljenci iz Domžal, dvakratni državni prvaki, pa so na dnu razpredelnice. Na dosedanjih sedmih tekmah so doživeli šest porazov in enkrat igrali neodločeno.

1. SNL, 7. kolo:

Petek:

Nafta – Domžale 5:2 (Kalnoki-Kis 43, Georgievski 45, 49, Szalay 59, Klausz 65; Krstovski 2, Tojčič (21/ag)

Sobota:

Radomlje – Bravo (20.15)

Nedelja:

Primorje – Maribor (17.30)

Koper – Celje (20.15)

Olimpija – Mura (20.15)