(VIDEO) Celje, Maribor, Olimpija? Različne napovedi, na vrhu pa Bravo

Kaj bodo opravili v Evropi slovenski nogometni klubi Olimpija, Maribor in Celje? Tokratna epizoda Delovega podkasta VAR prinaša komentar po derbiju v Ljudskem vrtu in polemiko o možnostih Olimpije, Maribora in Celja v Evropi. Izhodišče pred »super« četrtkom je znano: Olimpija je remizirala na Reki (1:1), Maribor je izgubil na Švedskem z 0:1, z enakim izidom so Celjani klonili v Armeniji. Skupni zmagovalci dvobojev bodo letos igrali v Uefini konferenčni ligi.

Slovenski klubi so odigrali največje število tekem

»Slovenski klubi so odigrali doslej med vsemi v Evropi največje število tekem, to pove veliko o njihovi uspešnosti v Evropi, toda morajo postaviti piko na i, sicer bo dobila poletna pravljica slab konec. Derbi Maribor-Olimpija je bil intenziven, kdorkoli je igral, je dal od sebe vse. To je tudi prav. Lahko kalkuliraš z imeni in morda koga odpočiješ, toda kogar pošlješ v ogenj, mora igrati v derbiju na vso moč, to je to,« je ocenil Jernej Suhadolnik in sogovornika vprašal za pogled na lestvico 1. SNL, na kateri kraljuje Bravo.

»V vrhu so ekipe, v katerih poleti niso močno menjali igralskega kadra, torej Bravo, Mura, Olimpija, tudi Koper je ohranil večino igralcev.«

»V vrhu so ekipe, v katerih poleti niso močno menjali igralskega kadra, torej Bravo, Mura, Olimpija, tudi Koper je ohranil večino igralcev. Bravo je ob tem že igral proti Celju, Kopru, Mariboru in Muri, torej je na vrhu zasluženo,« je ocenil Gorazd Nejedly. »Ob tem pa bo vendarle zanimivo spremljati, kako bo srednjeročno vplivala na igro Brava selitev v Stožice, kjer je udobnejši in večni štadion kot v Šiški, igrišče pa širše,« je dodal Siniša Uroševič.

V tokratni epizodi podkasta VAR so polemizirali (z leve) Jernej Suhadolnik, Gorazd Nejedly in Siniša Uroševič. FOTO: Marko Feist

Uroševič je odgovoril tudi na vprašanje, zakaj so Domžale po šestih tekmah na dnu lestvice in prejemajo po dva gola na tekmo. »Škoda za Domžale. Ustvarile so si lepo ime v zadnjih desetih, petnajstih letih, klub je tudi navzven znan po dobri organizaciji. V zadnjih dveh, treh sezonah so šli interesi posameznikov nad interes kluba, kar nikdar ni dobrodošlo,« je dodal.

Naprej Olimpija, Maribor in/ali Celje?

Prvi izziv za klube vendarle sledi v četrtek. Kdo bo napredoval v konferenčno ligo – Olimpija, Maribor in/ali Celje? »Celje,« meni Nejedly; »Maribor,« odgovarja Uroševič; »Vsi trije,« pa je napovedal Suhadolnik. V podkastu komentarji vseh treh in pojasnila njihovih različnih napovedi, kot tudi odgovor na vprašanje, kaj manjka Olimpiji in Celju ter kaj je značilno za Mariborčane z Josipom Iličićem ali brez njega.