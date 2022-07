Družbeni eksperiment, tovarno (Olimpijo) delavcem

V nadaljevanju preberite:

Nov upravljavec, nova kriza. Če se kaj pri nogometni Olimpiji ne spreminja v zadnjih desetih in več letih, je to, da je katerikoli plačnik nogometne dejavnosti najmanj prevarant, če ne že na pol kriminalec. Tudi naslednika Milana Mandarića Nemca Adama Deliusa je del navijačev napadal z vsemi topovi, še preden je njegov tim sodelavcev pošteno zavihal rokave. Še prej se je ta sprl. Krivec za vse grehe pa je, kdo drug, kot plačnik, in ne ustvarjalci športne politike, najbrž še bolj sporne. Kaj je razkrila nova navzven vojna med vodstvom kluba in najbolj ognjevitimi navijači? Da imajo nasprotniki »režima« kljub maloštevilčnosti močno orožje v socialnih omrežjih in tudi v nespretnih potezah klubskega vodstva.