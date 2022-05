Eksperimentirali bodo proti najslabši – Sloveniji

Slovenska nogometna reprezentanca v zahtevni skupini ligi narodov prvo tekmo igra v četrtek proti Švedski v Stožicah, potem pa bo v nedeljo gostovala pri Srbiji, ki je po uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Katarju v zaletu. Selektor Dragan Stojković je za junijski paket štirih tekem izbral kar 30 nogometašev, med katerimi pa ni najdražjega igralca, napadalca Juventusa Dušana Vlahovića, in razkril cilje.

»Razmišljamo o prvem mestu v skupini in naredili bomo vse za ta cilj. Obdobje slavij in lepih občutkov je minilo, Lizbona je preteklost. Obrnila se je nova stran, želimo biti čim bolj pripravljeni in kakovostni za ligo narodov, ki prinaša tekmovalni naboj,« je selektor nagovoril srbsko nogometno javnost in dal jasno vedeti, da proti Norvežanom, ki bodo v Beograd prišli v najmočnejši zasedbi, ne bo ničesar prepustil naključju.

A v Srbiji že vedo, proti komu bo »Piksi« poskušal preizkusiti kaj novega in preveriti, kaj zmorejo igralci, ki ne prihajajo iz najožjega izbora. Tekma za eksperimente naj bi bila druga, proti »najslabšim tekmecem« v skupini Slovencem, so ocenili tamkajšnji mediji. Z dodatkom, da »zmajčeke« sicer ne podcenjujejo.

Srbija v kakršnikoli državni ureditvi (Jugoslavija, ZRJ, Srbija in Črna Gora) na članski ravni še ni premagala Slovenije.