Ekstremno vreme in slab obisk prinašata Fifi skrbi tudi za mundial 2026

Premierno svetovno klubsko prvenstvo z 32 klubi, ki se v ZDA preveša v sklepno fazo, je postreglo z več zanimivimi tekmami, toda bolj kot evropske navijače je očaralo južnoameriške in arabske. Še vedno se niso polegle debate o njegovi škodljivosti za nogometaše in slabem obisku, na koncu pa se bo vendarle največ govorilo o prvaku. V igri za naslov ostaja osem klubov. Nocoj ob 21. uri bosta četrtfinale odprla Fluminense in Al Hilal (Orlando), v soboto bodo dvoboji Palmeiras – Chelsea (Philadelphia, 3.00), PSG – Bayern (Atlanta, 18) in Real Madrid – Borussia Dortmund (East Rutherford, 22.00).