Elšnik: Želijo si igrati v Evropi, a ne zdržijo ene ure brez krčev

Beograjski mestni derbi med Crveno zvezdo in Partizanom vedno postreže z nogometnim spektaklom. Partizan je z zadetkom Alda Kaluluja povedel v 39. minuti, rdeče-beli pa so odpor večnega rivala strli nekaj minut pred koncem dvoboja. V 84. minuti je kazenski strel uspešno izvedel Andrija Maksimović, tri minute pozneje je branilec Partizana, Nikola Simić, žogo poslal v lasten gol.

Po derbiju se je oglasil Timi Max Elšnik, igralec Crvene zvezde in slovenski reprezentant. »Derbi kot derbi – bilo je vsega: prekinitev, valjanja, razveljavljenih golov. Zdi se mi, da če Partizan prvi zadene, gre tekma v napačno smer,« je po tekmi povedal Elšnik. »Mi smo enostavno boljši, a se zaprejo, ni prostora, valjajo se petnajstkrat med tekmo zaradi krčev, ki jih sploh ni – in to ni nogomet.«

Krči po uri igre

Slovenski vezist je bil kritičen tudi do obnašanja rivalov na zelenici. »Jezijo me prekinitve, krči in neumnosti. Prišli smo na tekmo igrat nogomet, pa ima vsak njihov igralec krče v 55. minuti. Želijo si igrati v Evropi, a ne morejo zdržati ene ure brez krčev. Kako boš igral resen nogomet?« je dejal Elšnik.

Nogometaši Crvene zvezde so si v začetku aprila sedem krogov pred koncem prvenstva osmo leto zapored zagotovili naslov srbskih prvakov.