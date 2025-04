Nova lovorika za Crveno zvezdo

Nogometaši Crvene zvezde so si že sedem kol pred koncem prvenstva osmič zapovrstjo zagotovili naslov prvakov Srbije. To je zanje že 36. lovorika. »Rdeče-beli« imajo pred igralci drugouvrščenega Partizana že neulovljivih 23 točk prednosti.

Beograjčani so do novega naslova srbskih prvakov prišli brez izgubljene tekme. V 30 dvobojih so dva odigrala neodločeno, na njih pa so dosegli kar 106 zadetkov in jih prejeli zgolj 22.

Crvena zvezda si je novo lovoriko zagotovila z današnjo zmago s 3:1 (Maksimović, Katai, Ndiaye; Bezerra) proti OFK Beogradu. Celotno tekmo je v dresu novih-starih prvakov odigral tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik.