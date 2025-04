Olimpiji po hudem spodrsljaju vratarja v Lendavi le točka

Ligaški ritem je v slovensko nogometno prvenstvo ponovno prinesel tekmovalno napetost v bitki za prvaka in še posebej za obstanek. Vodilna Olimpija je po neodločenem izidu v Stožicah proti vse boljšemu Kopru tudi v Lendavi izgubila dve točki. Vijolični so pred današnjo edino tekmo 30. kola v Lendavi za zeleno-belimi ob dveh tekmah manj zaostajali 13 točk, zdaj ob treh manj 14. Nafta je na zadnje mesto znova potisnila Domžale.

Mariborčani bodo imeli v Strožicah zahtevno nalogo. FOTO: Miloš Vujinovič/mediaspeed

Olimpija je brez kaznovanega prvega strelca Raula Florucza in kaznovanega estonskega napadalca Alexa Tamma gostovala na skrajnem vzhodu Slovenije, a je bila vseeno v vlogi velikega favorita. V pragmatičnem pristopu trenerja Victorja Sancheza je veljalo upoštevati njegovo natančno analizo, ki je narekovala, kdaj morajo zeleno-beli igrati na polno in kdaj z vsemi najboljšimi. Tokrat pa je bil Sanchezov pragmatizem in minimalizem pri ustvarjanju igre ter njenega nadzora kaznovan. Hud spodrsljaj si je privoščil prav eden od najboljših mož v tej sezoni vratar Matevž Vidovšek. Žoga mu je v 86. minuti po nenevarnem poskusu Aleksa Pihlerja spolzela iz rok. Olimpija je do vodstva prišla z bele točke po prekršku vratarja Žana Mauricia nad Markom Brestom.

Olimpijin vratar Matevž Vidovšek si je privoščil veliko napako, ki bi Ljubljančane lahko drago stala v bitki za prvaka. FOTO: Borut Živulovic/Reuters

Vijoličnim, ki jih v jutrišnjem derbiju v Stožicah proti Bravu čaka še ena zelo zahtevna naloga, so zeleno-beli nepričakovano ponudili veliko priložnost. Kot kaže, pa bodo Mariborčani znova brez obolelega trenerja Boštjana Cesarja, ki je manjkal že konec minulega tedna v Domžalah, kjer so izgubili.

Kapetan Žan Karničnik (v sredini), Svit Sešlar in drugi Celjani so v četrtek porabili veliko moči proti Fiorentini. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tudi Šiškarji so daleč od forme, ki jim je v uvodnih štirih tekmah v drugem delu sezone prinesla maksimalnih 12 točk, pri čemer so premagali prav vse tekmec za evropsko poletje, Celjane, Mariborčane in Koprčane. Nogometaši Brava so v hudi krizi, saj so v zadnjih sedmih tekmah osvojili le tri točke.

Koprčani imajo priložnost, da še bolj zadihajo za ovratnik Mariborčanom. Pod taktirko nekdanjega selektorja Slaviše Stojanovića so v treh tekmah osvojili sedem točk

Prva liga Telemach, 30. kolo:

Nafta – Olimpija 1:1 (Brkić 86.; Boultam 56./11 m).

nedelja

Koper – Primorje 15.00

Celjer – Mura 17.30

Bravo – Maribor 20.15

ponedeljek

Domžale – Kalcer Radomlje 17.30