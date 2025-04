Olimpija in Koper brez zmage, kaj bodo storili Celjani in Mariborčani?

Potem ko je vodilni Olimpiji v soboto v Lendavi uspelo osvojiti samo točko, se je tudi prva nedeljska tekma končala z 1:1. Kopru ni uspelo premagati Primorja. Danes bosta še dve tekmi. Prvaki iz Celja gostijo Muro, Maribor pa bo želel v Spodnji Šiški zmanjšati zaostanek za vodilno Olimpijo. Jutri bo še derbi domžalske občine.

Prva liga Telemach, 30. krog:

Sobota:

Nafta – Olimpija 1:1 (Brkić 86.; Boultam 56.)

Nedelja:

Koper – Primorje 1:1 (Domgjoni 38.; Kadrić (63./11 m).

Celje – Mura (17.30)

Bravo – Maribor (20.15)

Ponedeljek:

Domžale – Radomlje (17.30)

Dva gola in dva rdeča kartona v Kopru

Koper in Primorje sta odigrala še zadnji medsebojni dvoboj sezone. Potem ko so oboji dobili po eno tekmo, ena pa se je končala z 1:1, se je z enakim izidom sklenila tudi današnja. Izbranci Slaviše Stojanovića, ki pod vodstvom tega stratega še ne poznajo poraza, so bili blizu novi zmagi, a so v sodniškem dodatku zapravili enajstmetrovko, ni jim uspelo unovčiti niti številčne prednosti.

Koprčani so prvi resneje zagrozili, ko so v peti minuti zadeli tudi prečko, sicer pa je bilo nadaljevanje bolj ali manj mirno, omeniti velja le poskus Edvina Suljanovića pri Primorju v 15. minuti z dobrih 20 metrov, ko je imel Luka Baš nekaj težav, in Frana Tomeka v 18. minuti, ki pa ni pomenil veliko dela za Josipa Posavca v ajdovskih vratih.

V 37. minuti je imel Tomi Jurić dotlej najlepšo priložnost na tekmi, ko je streljal malce z desne strani kazenskega prostora, malce zatem pa je Koper le povedel, ko je z 20 metrov z močnim strelom zadel Toni Domgjoni. V 39. minuti so domači spet grozili z desne strani kazenskega prostora, ob koncu polčasa pa je z glavo poskusil še Tomi Jurić, a ne dovolj dobro za novo spremembo izida.

V uvodu drugega polčasa ni bilo posebej razburljivih akcij, je pa imel v 48. minuti ajdovski napadalec Haris Kadrić priložnost, ko je streljal z glavo iz bližine, pri tem pa je žoga v roko zadela Veljka Mijailovića. Po ogledu posnetka je Rade Obrenović pokazal na belo piko. Z nje je v 63. minuti zanesljivo zadel Kadrić in tako dosegel svoj peti gol sezone.

Rdeče-črni pa so v 78. minuti ostali na igrišču le z deseterico, saj si je Festim Shatri prislužil svoj drugi rumeni karton. Koprčani so nato iskali zmagoviti zadetek, posebej nevarni niso bili, so pa v sodniškem dodatku prišli do enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Tilen Klemenčič, slednji je dobil tudi rdeči karton. Z bele pike je streljal Jurić, z obrambo pa se je izkazal Posavec.