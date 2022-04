Enega od policistov po nogometnem derbiju odpeljali v bolnišnico

Veliki slovenski nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki so ga sinoči z golom Ognjena Mudrinskega z 1:0 (0:0) na Ljudskem vrtu dobili »vijolični«, je imel tudi pestro stransko dogajanje. Kot so danes sporočili iz mariborske policijske uprave, so imeli policisti obilo dela z »navijači«, ki so poskrbeli celo za krajšo prekinitev tekme z metanjem sedežev na igrišče. Eden od policistov je zaradi napada z lažjimi poškodbami končal celo v bolnišnici.

Med kršitvami obeh skupin organiziranih privržencev, po ocenah policije si je tekmo ogledalo 500 članov mariborskih Viol in 300 članov ljubljanske skupine Green Dragons, so izpostavili plačilne naloge za deseterico kršiteljev, zoper enega pa so podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču. Zaradi neustreznega zagotavljanja ukrepov na javni prireditvi bodo na policiji prireditelju tekme izdali odločbo o prekršku v hitrem postopku.

Na policiji so kot najhujši izgred izpostavili napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Neposredno po koncu tekme je eden od navijačev vrgel panel prenosne kovinske ograje v policista posebne policijske enote in ga na ta način lažje telesno poškodoval. Policista so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, osumljenca pa so prijeli in pridržali. Kot so še sporočili iz mariborske policije, ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.