Erik ten Hag kljub kritikam ostaja trener rdečih vragov

Nizozemec Erik Ten Hag ostaja trener Manchester Uniteda. Štiriinpetdesetletnik je preživel vse kritike javnosti in po analizi vodstva kluba še za eno leto podaljšal pogodbo, ki se mu bi sicer iztekla v sezoni 2024/25. Ten Haga, ki je iz Ajaxa v Manchester prišel leta 2022, je rešil osvojeni pokal FA. V njem je premagal mestnega tekmeca Manchester Cityja.

»Če se ozremo na zadnji dve leti, smo lahko ponosni na dva osvojena pokala in napredek. A se moramo zavedati, da je pred nami še veliko trdega dela, da dosežemo raven, ki se pričakuje od Manchester Uniteda. Želimo se boriti za angleške in evropske naslove. V pogovorih s klubom smo ugotovili popolno enotnost v naši viziji za dosego teh ciljev in vsi smo močno zavezani, da skupaj opravimo to pot,« je ob podaljšanju pogodbe dejal zadovoljni ten Hag.

»Z dvema pokaloma v zadnjih dveh sezonah je Erik okrepil svoj status enega od najuspešnejših trenerjev v Evropi. Z analizo njegovega dela smo prišli do zaključka, da je najboljši možni partner, s katerim lahko sodelujemo pri dvigovanju standardov in rezultatov. Ta skupina igralcev je že pokazala, da je sposobna tekmovati in zmagovati na najvišji ravni, zdaj moramo to početi bolj dosledno,« pa meni novi športni direktor 20-kratnega angleškega prvaka Dan Ashworth.

Unitedovo osmo mesto v minuli sezoni elitne angleške lige je bilo njegovo najnižje po letu 1990, iz lige prvakov pa je tudi izpadel že po skupinskem delu, zaradi tega je za mnoge podaljšanje sodelovanja z Nizozemcem veliko presenečenje.