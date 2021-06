Eriksen se je že družil s soigralci

Danski nogometaš Christian Eriksen, je že dan potem, ko so ga po srčnem infarktu odpustili iz bolnišnice, v taboru za trening blizu Københavna obiskal soigralce, se z njimi družil in prisostvoval skupnemu kosilu. Kot so povedali njegovi soigralci, je v ekipo prinesel dodatno energijo.



»Nismo vedeli, da bo prišel. Razveselili smo se ga, bilo ga je lepo gledati, kako se sprehaja s sinom. Razpoloženje v moštvu se je še izboljšalo, verjamemo, da bomo to pokazali tudi na igrišču,« je dejal danski zvezni igralec Christian Nørgaard. Danska je izgubila prvi dve tekmi na prvenstvu in je v težkem položaju. V zadnjem krogu se bo na domačem stadionu reševala proti Rusiji, tudi zmaga na tej tekmi pa mogoče ne bo dovolj za napredovanje.

