Haaland si je omislil trimilijonskega jeklenega konjička

Norveška ima najvišji odstotek električnih avtomobilov v Evropi, toda njen največji nogometni zvezdnik Erling Haaland (23) ima očitno raje hrup motorja. Omislil si je, da bo k svoji zbirki luksuznih avtomobilov dodal Mercedesovo pošast, ki jo poganja motor formule 1. Cena? Dobre tri milijone evrov z vsemi dodatki in davkom.

Napadalec Manchester Cityja je naročil Mercedesov model AMG One, ki doseže hitrost 352 kilometrov na uro, je poročal norveški časnik Dagens Naeringsliv. Od nič do 200 km/h pospeši v sedmih sekundah, do 300 km/h pa v 15,6 sekunde. Mercedes naj bi skupaj izdelal 275 takšnih ekskluzivnih zverin.

Haaland naj bi se v nakup podal skupaj s prijateljem iz otroštva Olejem Ertvaagom, uspešnim finančnikom in ustanoviteljem firme HiTecVision, tudi zbiralcem avtomobilov.

Nekdanji član Borussie in Salzburga, ki je s Cityjem lani osvojil tri največje lovorike, ima od prej mercedesa AMG GLE coupe, ki stane 105.000 evrov. Zatem je za 350.000 evrov kupil model Rolls Royce Cullinan SUV. V garaži sta tudi Audi RS6 Avant in Range Rover Sport, vsak velja po 140.000 evrov.

Haaland si seveda lahko privošči tako drag konjiček, njegova letna plača je 33,7 milijona evrov.