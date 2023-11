Norveški orkan na poti do strelskega rekorda odpihnil tudi Šeška

V nadaljevanju preberite:

Skupinski del lige prvakov se je prevesil v odločilni del, torkove tekme so predvsem v skupini smrti (F) prinesle veliko polemik in razburljivih trenutkov, predvsem sporno enajstmetrovko v 98. minuti, po kateri je PSG iztržil točko proti Newcastlu. Benjamin Šeško je proti Manchester Cityju odigral pol ure, a ni uspel preprečiti preobrata domačinov za zmago s 3:2. Začel ga je novi strelski rekorder lige prvakov Erling Haaland.

Minuli konec tedna je Šeško ob bundesligaškem porazu proti Wolfsburgu obsedel na klopi Leipziga, tudi na derbiju za vrh skupine G v ligi prvakov ni dočakal mesta v prvi enajsterici. Ta pripada izvrstnemu Loisu Opendi, ki je z dvema goloma do 33. minute pripeljal Leipzig pred vrata velikega presenečenja. Pep Guardiola je kljub zaostanku deloval mirno, zanašal se je na šampionski pedigre sinje modrih in v drugem polčasu dočakal pravi odziv. Glavni akter preobrata je bil Phil Foden (gol + 2 asistenci), začel ga je Haaland, ki je najhitreje doslej prišel do 40 golov v ligi prvakov, za mejnik je potreboval le 35 tekem, 10 manj kot prejšnji rekorder Ruud van Nistelrooy.