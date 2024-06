Angleži in Hrvati že pokazali zobe

Pisan teden pripravljalnih tekem so na ponedeljkov večer odprli tudi angleški nogometaši, udarni favoriti skupine C, v kateri bo na bližnjem euru igrala tudi Slovenija. Anglija je pred 50.000 gledalci v Newcastlu zlasti po zaslugi povezane in učinkovite igre v 2.polčasu premagala Bosno in Hercegovino s 3:0. Med strelce so se za gostitelje vpisali Cole Palmer (11m), Alexandre Arnold in v izteku tekme vodilni zvezdnik Harry Kane. V prvem polčasu sta se moštvi razšli brez golov, izbrano vrsto BiH je vodil novi selektor Sergej Barbarez.

Evforično pa je bilo tudi nocoj na Reki, kjer je padel zastor čez sezono na štadionu Rujevica, 8000 navzočih pa je na razprodanih tribunah pospremilo gladko zmago hrvaške reprezentance proti S. Makedoniji s 3:0. Junak večera je bil Lovro Majer, član Wolfsburga v nemški bundesligi, z dvema goloma – prvim iz imenitnega prostega strela, drugim pa po natančni akciji z vodilnim igralcem hrvaške lige Brunom Petkovićem. Piko na i je s končnim izidom dodal ljubljenec reškega občinstva Marco Pašalić. Pred Hrvaško je sicer še ena pripravljalna tekma, in sicer na Portugalskem proti domači vrsti.

Gostitelji evropskega prvenstva Nemci so se v Nürnbergu, kajpak v ozračju nabito polnih tribun, pomerili s čvrstimi Ukrajinci. Golov ni bilo, prav v zadnji minuti pa si je najprej lepo priložnost priigral ukrajinski as Andrej Jarmolenko, toda neuničljivi Manuel Neuer v nemških vratih se je odrezal in preprečil poraz, nato pa bi zmago domačim lahko priboril Deniz Undav, pa tudi tu gola ni bilo.

Piksi Stojković hvalil Avstrijce, bo naslednjič tudi Slovence? FOTO: Peđa Milosavljević/AFP

Podobno kot se bo v torek slovenska reprezentanca predstavila navijačem med odštevanjem do odhoda na nogometno EP, bo to storila na Dunaju tudi avstrijska. Le da na tekmi, ki se bo v kultnem parku Prater začela ob 20.45, ne bo imela tako enotne podpore s tribun kot Kekovi fantje v Stožicah. Avstrijcem bo namreč nasproti stala srbska izbrana vrsta, diaspora iz te dežele pa je že desetletja na Dunaju zelo številčna. Med zanimivostmi je tudi spoznanje, da bo v odsotnosti poškodovanega Davida Alabe kapetan gostiteljev nogometaš srbskih korenin Marko Arnautović.

Sicer pa je Dragan Stojković Piksi, selektor gostov in obenem tekmec slovenske reprezentance v Münchnu (20. t. m.), gostiteljem namenil kopico pohval in jim napovedal, da bi na euru lahko dosegli odmeven izid.