Dan D v Frankfurtu: Ronaldo vajen golov, Oblak zmag

Napočil je dan za zgodovinsko tekmo slovenske nogometne reprezentance v končnici velikega turnirja. Drevišnji (21) dvoboj Slovenije in Portugalske na euru 2024 naj bi bil po vseh merilih spopad Davida in Goljata ter igra mačke z mišjo, zmaga mogočne iberske ekipe pa edini realen scenarij. Toda, pozor, v nogometu smo videl večje senzacije, kot bi bile morebitne težave Cristiana Ronalda in soigralcev s podalpskim palčkom v Frankfurtu.

Obe izbrani vrsti prebivata na istem koncu Nemčije, saj Sprockhövel in Harsewinkel loči dobra ura vožnje, gre za naselji v bližini Wuppertala in Bielefelda. Reprezentanci sta igrali tudi prijateljsko tekmo marca v Stožicah, ob tem je danes na voljo dovolj aplikacij, ki ponujajo podrobno analizo resnih nogometnih ekip, zato ni mogoče ničesar skriti. Tako slovenski selektor Matjaž Kek – ta je iskal alternativo za kaznovanega Erika Janžo na levem boku – kot njegov portugalski kolega, Španec Roberto Martinez, zato vesta, kaj in koliko je na mizi, jasno je, kdo je favorit in kdo želi presenetiti.