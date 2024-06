Drugi dan končnice: prva v ring načeta Anglija, nato še Španija

Švicarji in Nemci so si na sobotnih tekmah osmine finala evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji po zmagah nad Italijani in Danci izborili nastop med osem. Danes bosta na sporedu dve od skupno osmih tekem za preboj v četrtfinale: angleško-slovaški obračun v Gelsenkirchnu se bo pričel ob 18., špansko-gruzijski v Kölnu pa ob 21. uri.

Anglija – Slovaška (18.00, Gelsenkirchen)

Angleži na letošnjem zaključnem turnirju v Nemčiji niso blesteli, po tesni zmagi nad Srbi z 1:0 ter dveh neodločenih izidih proti Dancem in Slovencem - na obeh je bilo 1:1 - pa so osvojili prvo mesto v skupini C. Na izbrance angleškega selektorja Garetha Southgata se je po bledih predstavah v skupinskem delu v domovini usul plaz kritik, ne glede na to pa so na današnjem dvoboju v Gelsenkirchnu papirnati favoriti proti Slovakom, ki so turnir odprli s senzacionalno zmago nad Belgijci z 1:0, nato pa izgubili proti Ukrajincem z 1:2 in igrali 1:1 z Romuni.

Phil Foden in Harry Kane sta se takole pripravljala na dvoboj s Slovaško. FOTO: John Sibley/Reuters

Španija – Gruzija (21.00, Köln)

Španija je edina država od 24, ki je v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva osvojila vseh devet točk. Varovanci španskega selektorja Luisa de la Fuenteja so v skupini B premagali Hrvate s 3:0, Italijane in Albance z 1:0. Zmagoviti niz v Nemčiji nameravajo zadržati tudi na svojem četrtem obračunu proti novincem na evropskih prvenstvih iz Gruzije, ki so v skupini F osvojili tretje mesto. Na uvodni tekmi so klonili proti Turkom z 1:3, nato remizirali s Čehi 1:1, v zadnjem krogu pa ugnali »nemotivirane« Portugalce z 1:0.

Ponedeljkova para osmine finala sta Francija – Belgija (18.00, Düsseldorf) in Portugalska – Slovenija (21.00, Frankfurt), torkova pa Romunija – Nizozemska (18.00, München) in Avstrija – Turčija (21.00, Leipzig).