Z veseljem bom ostal in nosil prtljago po nemških mestih

V baznem taboru slovenske reprezentance smo se posebej za naš časnik pogovarjali z Radenkom Mijatovićem, predsednikom NZS. Spomnil se je uvoda v prvenstvo, fotografije za srečo z Aleksandrom Čeferinom in prvega zapleta z vlakom. Kako gleda na razmere za bivanje in trening v Nemčiji, s katerimi reprezentante najraje razvaja kuhar Dane? Kako je z vstopnicami za ponedeljkovo tekmo osmine finala proti Portugalcem? Kakšna je logistika ob selitvah s prizorišča na prizorišče, koliko stane zvezo to prvenstvo in kakšen bo letošnji lproračun?