Do 14. julija se bo zvrstilo več kot 1100 otrok

Ko se množica nogometnih navdušencev združi v glasnem navijanju za svojo ekipo, se vzdušje na stadionu naelektri, med navijači in tekmovalci se ustvari posebna povezanost. Pozitivno energijo čutijo čisto vsi na igrišču in na tribunah, saj se čustva razvnamejo, jokamo od veselja in razočaranja, ponos nas dvigne nad oblake, kar tudi igralcem pomaga do boljše igre.

Ko vsi navijajo za tvojo ekipo

Lidl Slovenija prinaša nepozabno nogometno izkušnjo za vse generacije, saj tudi letos kot uradni partner največjega evropskega prvenstva v nogometu UEFA EURO 2024™ podpira vrhunske športnike in z glavnim sporočilom »Navijamo za tvojo ekipo« krepi povezovanje skupnosti.

S tem partnerstvom hkrati promovirajo vitalen življenjski slog in utrjujejo svojo zavezo družbeni odgovornosti. V ta namen so organizirali nagradno igro in poskrbeli, da bodo lahko srečni nagrajenci iz prve roke izkusili nogometno evforijo na tekmah evropskega prvenstva.

Nogometna evforija za vse generacije

FOTO: Lidl Slovenija

Nogomet ima edinstveno moč, saj ustvarja mostove med generacijami, prinaša veliko skupnega veselja, navdušuje in ustvarja nepozabne trenutke. V Lidlu Slovenija si prizadevajo, da bi povezanost širili med svojimi kupci in širšo skupnostjo. Zato so v aplikaciji Lidl Plus vsem nogometnim navdušencem omogočili sodelovanje v nagradni igri, v kateri so se posamezniki potegovali za nepozabne nagrade.

Podjetje je srečnim nagrajencem namreč podelilo vstopnice za ogled tekme skupinskega dela, osmine finala, četrtfinala, polfinala ali finala, za kar najbolj brezskrbno izkušnjo pa jim bodo krili tudi stroške potovanja za dve osebi. Prav tako so poskrbeli, da se bodo tekem lahko udeležili številni zaposleni, kar dodatno poudarja njihovo predanost vključevanju in podpori zaposlenih.

Lidlova otroška ekipa uresničuje nogometne sanje najmlajših

FOTO: Lidl Slovenija

Nogometne sanje pa uresničujejo tudi najmlajšim s kampanjo »Lidlova otroška ekipa«. Lidl Slovenija je namreč otrokom zmagovalcem nagradne igre omogočil, da doživijo vzdušje največjih nogometnih tekmovanj in se srečajo z vrhunskimi nogometaši. Poleg edinstvene izkušnje spremstva nogometnih igralcev bo Lidl članom Lidlove otroške ekipe pokril tudi vse stroške potovanja za otroka in enega starša ali skrbnika.

S kampanjo si Lidl prizadeva spodbuditi zanimanje za šport in gibanje že pri mladih, takšni dogodki pa so odlična priložnost prav za to. Skupina Lidl bo tako ogled tekem omogočila več kot 1100 otrokom po vsej Evropi.

Podpora nogometu in zdravemu življenjskemu slogu

FOTO: Lidl Slovenija

V ozadju dobrih športnih zgodb se vedno prepletajo trdo delo, vztrajnost, talent in neomajna podpora bližnjih in širše skupnosti.

Lidl Slovenija s svojim partnerstvom podpira nogomet in druge športne zvrsti, poleg tega pa vedno poudarja tudi pomen uživanja svežega sadja in zelenjave ter gibanja kot temelja aktivnega in zdravega življenjskega sloga.

V času prvenstva tako krepijo svojo družbeno odgovornost in si prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja skozi šport in skupnostne dejavnosti. S tem nadaljujejo svojo zavezo spodbujanju športa, ki združuje ljudi in ustvarja povezano skupnost.

Lidl Slovenija kot ponosni sponzor UEFA EURO 2024™ uresničuje nogometne sanje in spodbuja zdrav življenjski slog. Za več informacij o aktivnostih Lidla Slovenija med evropskim prvenstvom UEFA EURO 2024™ in drugih pobudah obiščite uradno spletno stran Lidla Slovenija in podstran partnerstva z UEFO.

Lidl Slovenija želi s pozitivnim zgledom vplivati na celotno družbo, saj so prepričani, da smo skupaj najmočnejši. Tako so že vrsto let zlati sponzor Zveze za šport invalidov – Paralimpijskega komiteja, uradni sponzor Rokometne zveze Slovenije in glavni sponzor profesionalne kolesarske ekipe Lidl-Trek.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija