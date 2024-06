Prvo slovensko tekmo bo sodil Švicar Schärer

Evropska nogometna zveza Uefa je razkrila delegirane sodnike za nedeljske obračune na evropskem prvenstvu, ki ga bosta v petek odprla gostiteljica Nemčija in Škotska. Tekmo Slovenije proti Danski, ki se bo v Stuttgartu začela ob 18. uri bodo sodili švicarski sodniki na čelu s Sandrom Schärerjem. V vlogi pomočnikov bosta njegova rojaka Stephane De Almeida in Bekim Zogaj, četrti sodnik bo Litovec Donatas Rumšas.

Glavni v sobi za Var bo še en Švicar Fedayi San, medtem ko bosta pomočnika Poljaka Bartosz Frankowski in Tomasz Kwiatkowski. Slednja bosta že dan prej v videosobi pomagala tudi slovenski sodniški ekipi na čelu z Slavkom Vinčićem, ki bo v soboto ob 15. uri sodil tekmo Madžarske in Švice.

Prvo nedeljsko tekmo med Poljsko in Nizozemsko si je prislužil portugalski sodnik Artur Soares Dias, drugi dvoboj »slovenske« skupine C med Srbijo in Anglijo pa bo piskal izkušeni Italijan Daniele Orsato.

Šestintridesetletni Schärer je letos sodil eno tekmo skupinskega dela lige prvakov in eno v evropski ligi. V tej je sodil tudi dvoboj osmine finala med Atalanto in Sportingom, v konferenčni ligi pa četrtfinale med Olympiakosom in Fenerbahčejem. Švicar slovenski članski reprezentanci zazdaj še ni sodil, je pa pred osmimi leti sodil kvalifikacije za EP do 21 let med Italijo in Slovenijo.