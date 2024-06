France Football in Evropska nogometna zveza zagotavljata odličnost

Francoski nogometni časnik France Football in Evropska nogometna zveza sta uresničila napovedi in se v celoti povezala pri organizaciji izbora za zlato žogo. V preteklosti je s FF sodelovala Svetovna nogometna zveza (Fifa).

Ključna sprememba je, da bo šlo izključno za obdobje sezone in bo upoštevalo tudi reprezentančna tekmovanja po koncu klubske sezone. Podelitev nagrad bo 28. oktobra v Parizu, 4. septembra pa bodo znani nominiranci za nagrade: za najboljšega nogometaša in nogometašico, pokal Kopa (najboljši mladi igralec), pokal Jašin (najboljši vratar), pokal Gerda Müllerja (najboljši klubski/reprezentančni napadalec), moški klub leta, pokal leta za ženski klub, pokal za trenerja leta za moške in pokal za trenerja leta za ženske. Zadnji dve nagradi sta novost.

Osrednji nosilec izbora bo FF in komisija novinarjev. Sestavljena bo iz novinarjev iz vsake od 100 najboljših držav z lestvice Fifa. Upoštevali bodo, kaj so naredili v klubski sezoni, euro 2024, Copa America 2024, olimpijske igre.

Sodelovanje med uglednim francoskim časnikom in Uefa je pospremil tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin.

»Uefa in Zlata žoga sta sinonima za športno odličnost, zato bo naše partnerstvo naravna mešanica pomembnosti in sinergije, ki obljublja izjemnost,« je povedal Čeferin.