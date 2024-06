Veselil bi se, če bi bil ponovil tekmo iz Stožic

Slovenska nogometna reprezentanca je vse bližje svoji uvodni tekmi na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Izbranci Matjaža Keka so v Wuppertalu opravili nov trening pred nedeljskim obračunom z Dansko, ki se bo začel ob 18. uri v Stuttgartu. Vadil je tudi Andraž Šporar, ki je že zatresel dansko mrežo.

Šporar je proti Danski zadel v Stožicah v kvalifikacijah za to prvenstvo, takrat je v prvem polčasu zadel za vodstvo z 1:0, obračun pa se je končal po izenačujočem golu danskega zvezdnika Rasmusa Højlunda.

»Bil bi zelo vesel, če bi to ponovil. Pa da bi bilo 1:0 za nas,« je pred treningom povedal Šporar. Na Danskem nato na drugi medsebojni tekmi v kvalifikacijah ob porazu z 1:2 in neprepričljivi igri ni igral, vendar ga tisti obračun sploh ne skrbi.

»Mislim, da tekma na Danskem ni realna, ker smo – hočeš ali nočeš – razmišljali o tekmi s Kazahstanom. Prepričan sem, da bo nedeljska bolj podobna tekmi v Stožicah,« je menil Šporar in nadaljeval: »Možnosti so 50-50. Mislim, da bo odločalo, kdo si bo bolj želel, kdo bo pobral več drugih žog, dobil več duelov, če bomo to mi, imamo zelo lepe možnosti za zmago.«

Kot vsak napadalec si želi zadeti na vsaki tekmi. Če pa bi mu višje sile namenile, da v skupinskem delu doseže dva zadetka, pa bi ju porazdelil takole: »Enega proti Danski, enega proti Srbiji, dvakrat 1:0 in gremo naprej.«

Poudaril je, da je najbolj osredotočen na nedeljsko tekmo. »Ker če bomo to dobili, bomo naredili ogromen korak k temu, da se lahko prebijemo iz skupine. Vse tri ekipe pa so izredno kakovostne in težko bi rekel, katera zmaga bi bila slajša. To bo tista, ki nam bo zagotovila pot naprej.«

Tudi za št. 1 v slovenskih vratih Jana Oblaka na treningih ni počitka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Čim dlje želimo ostati v Nemčiji

Slovenija je pred boji na EP v skupini C z Dansko, s Srbijo in z Anglijo v času priprav igrala tudi tekmi z Armenci in Bolgari. Eno je dobila, eno igrala neodločeno, vtis ni bil najboljši. »Pripravljalni tekni nimata nobene zveze z nedeljsko tekmo, ker sem prepričan, da bomo na igrišču precej boljši,« navijače pomirja Šporar, ki je doslej dosegel 11 golov v reprezentančnem dresu.

Tridesetletni strelec tudi sicer pravi, da nedeljske tekme in igranja na EP ne čuti kot breme, prisotna je le pozitivna trema. »Če bi bilo to breme, bi to bilo napačno razmišljanje,« je dodal in poudaril, da bo to za večino tekma kariere, nenazadnje bi v teoriji lahko tudi zgolj tri točke pomenile preboj iz skupine.

Priznal pa je, da potrebuje nekaj več časa za zaspati ter da vsak dan bolj čuti adrenalin, vzhičenost in pozitivno tremo. Napetost igralci razbijajo z že večkrat omenjenim druženjem, sebe je pohvalil, da skupaj z Josipom Iličićem in Adamom Gnezdo Čerinom prednjačijo pri »balinčkih« ter da bi bil »po dnevu ali dveh treninga« daleč pred vsemi pri igranju računalniške igrice Fifa. Njegov partner v napadu Benjamin Šeško pa je najboljši pri namiznem tenisu. Pikado? »Tega ne igram, to je 'kafanski' šport,« je zbrane še nasmejal Šporar.

»Nimamo nobenih težav, da toliko časa preživimo skupaj. Uživam z vsemi, marsikaj počnemo skupaj, se pa vsak dan pogovarjamo tako o nedeljski tekmi kot preostalih dveh. Vse bomo naredili, da skupaj ostanemo čim dlje v Nemčiji, ker je zgodovinska priložnost za preboj iz skupine,« je še povedal Šporar.