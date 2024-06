Komentar Ronalda o Mbappeju zrušil rekord na instagramu

Največji prestop v letošnjem poletnem prestopnem roku za nogometaše so že opravili – francoski mega zvezdnik Kylian Mbappe je namreč slekel majico PSG in se preselil v Real Madrid. To bo zanesljivo najodmevnejša selitev tega poletja, ki je odmevala rekordno še pred uradno predstavitvijo francoskega napadalca v Madridu. Mbappe je sklenjeni posel komentiral na svojem profilu na instagramu, kjer mu sledi 117 milijonov sledilcev, zahvalil se je mnogim v Parizu in nato dodal, da so se mu z odhodom v Madrid uresničile otroške sanje.

Mbappe je namreč večkrat razkril, da je v mladih letih stiskal pesti predvsem za svojega idola Cristiana Ronalda, zlasti v obdobju, ko je Portugalec, pri 39 letih živa nogometna legenda, igral za Real (2009-18). Francoz je imel svojo otroško sobo polepljeno s posterji Portugalca. Tudi sloviti CR7 je komentiral objavo Mbappeja.

Ronaldo premore 631 milijonov sledilcev

»Zdaj sem jaz na vrsti, da te gledam. Navdušen sem v pričakovanju, da boš zažigal na štadionu Santiagu Bernabeu,« je zapisal 39-letni Ronaldo, čigar objava je hitro dobila več milijonov všečkov. Ronalda sledi na instagramu neverjetnih 631 milijonov ljudi. Do četrtka dopoldne je požela slabih pet milijonov všečkov in že zrušila dotedanji rekord. Mbappe je z Realom podpisal petletno pogodbo, po kateri bo prejemal 15 milijonov evrov neto letne plače, le za podpis je 25-letnik prejel bonus v višini sto milijonov €. Odpovedal se je majici s številko 10, ki jo nosi Luka Modrić, in vzel dres s številko 9.

Kylian Mbappe (desno) med nedavno prijateljsko tekmo med Francijo in Luksemburgom. FOTO: Jean-christophe Verhaegen/AFP

Morda se bosta Ronaldo in Mbappe srečala tudi na euru 2024. Portugalska bo igrala v skupini F skupaj s Turčijo, Gruzijo in Češko, Francija pa v močnejši skupini D, v kateri so še Poljska, Nizozemska in Avstrija. V osmini finala se bosta denimo 2. julija v Leipzigu pomerila zmagovalec skupine D in drugouvrščena ekipa skupine F.