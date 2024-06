Slovenija v Nemčiji drugačna in neugodna za najboljše

V nadaljevanju preberite:

Selektor Matjaž Kek je imel v letošnjih tekmah tri povsem nasprotujoče si tekmece. Avtsajderja Malto, kandidata za osvojitev lovorike Portugalsko in zdaj še igrivo Armenijo. Vselej je Slovenija dosegla po dva gola. Rezultatsko najslabše so jo Slovenci odnesli proti najslabši Malti (2:2), Portugalce so senzacionalno premagali (2:0), proti skoraj idealnemu sparing tekmecu, kot je bila Armenija, pa so v strokovnem štabu najbrž dobil najboljši vpogled v možnosti in sposobnosti moštva. Še posebej v drugem polčasu, ko je kavkaška selekcija dejansko predstavljala nasprotnika na euru in oblegala slovenska vrata.

Danska, malo manj Srbija, še najbolj pa Anglija bodo narekovale ritem igre, imele bodo večjo posest žoge, kombinatoriko in najbrž tudi več strelov. Letošnja Slovenija je pokazala svoje tipične značilnosti. Kakšne? Kaj meni o slovenski igri in Josipu Iličiću nekdanji seletkor Zdenko Verdenik?