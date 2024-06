Na tekmi Anglija – Srbija zgolj pivo manjše jakosti

Nemška policija je sporočila, da bodo lahko navijači Anglije in Srbije na nedeljski tekmi evropskega prvenstva v Gelsenkirchnu kupili le pivo manjše jakosti. Na štadionu bodo postregli 2,5 odstotno »lahko pivo«, navijači pa bodo omejeni le na dve pijači naenkrat. Odločitev za nedeljsko tekmo je bila sprejeta iz varnostnih razlogov.

Za prodajo piva nižje jakosti, namesto prodaje običajnega piva, ki ima med štiri in pet odstotkov alkohola, so se odločili tudi zato, ker so Britanci na slednjega preveč navajeni.

Nemške oblasti se sicer pripravljajo na spopadanje z morebitnimi huligani na prvenstvu. Organizatorji so ob tem povabili tudi uradne predstavnike iz vseh držav, da bi pomagali spremljati razmere na igrišču in v okolici.

Sicer pa so se angleški navijači že pred tekmo EP 2016 v francoskem Marseillu takrat spopadli z ruskimi navijači, pri čemer je prišlo do pretepa.