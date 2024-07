NZS: informacije za navijače v Frankfurtu

Pred zgodovinsko tekmo slovenske reprezentance v osmini finala EP v Frankfurtu je Nogometna zveza Slovenije za vse, ki si bodo tekmo ogledali v Frankfurtu, pripravila nekaj pomembnih informacij.

Zbor navijačev

Lokacija zbiranja bo v uradni UEFA Fan coni, ki se nahaja na nabrežju reke Majne. Navijaška cona se odpre ob 15. uri.

Hoja do štadiona Fan Walk

Skupen prihod do štadiona Frankfurt Arena bo potekal od Fan cone do glavne železniške postaje. Od tam bo s peronov 14-23 do štadiona možen prihod z vlakom. Začetek Fan Walka bo ob 17. uri.

Parkirišča

V Frankfurt Areni ne bo na voljo javnega parkirišča, promet na dan tekme pa bo bistveno podaljšal čas potovanja.

S temi podatki NZS želi zagotoviti, da bo izkušnja obiska tekme čim bolj prijetna in brez zapletov. Navijajmo skupaj za slovensko reprezentanco in ustvarimo nepozabno navijaški vzdušju v Frankfurtu!

Še dodatno o navijačih

Nemško finančno središče Frankfurt bo v ponedeljek postala nova postaja slovenskih nogometnih navdušencev, ki se bodo tu zbrali v tisočih za ogled tekme osmine finala evropskega prvenstva med Slovenijo in Portugalsko. Da se pričakuje še en izjemen slovenski obisk tekme v Nemčiji, je dal slutiti že večerni sprehod po centru mesta ob Majni. V kulturno izjemno pisanem mestu je bilo v poznih nedeljskih urah po centru slišati slovenski jezik tako rekoč na vsakem koraku. Med glasnejšimi je bila skupina Štajercev v irskem pubu ob železniški postaji, ki so glasilke ogrevali z znanimi navijaškimi napevi.

Slovenski navijači: tako je bilo v Münchnu. FOTO: Leon Vidic

Da bi bila mera popolna, jih je stregla natakarica Beatrice, za katero se je izkazalo, da je Portugalka in ljubiteljica domače izbrane vrste. »Za ljubiteljico nogometa, kot sem jaz, sta bila zadnja dva tedna izjemna. Veliko je sicer bilo dela, a res lepo je videti tako veliko število ljubiteljev nogometa iz vse Evrope. To je pravi pomen nogometa, ki združuje ljudi s celega sveta,« je dejala.

Ob spoznanju, da bodo v ponedeljek podpirali nasprotni ekipi, sta si skupina Slovencev in natakarica izmenjali nekaj prijaznih zbadljivk. Skupina je ob vsaki omembi Portugalske začela nov napev v podporo Sloveniji, v znak dobre volje pa ji je ob spoznanju, da ravno na dan tekme praznuje rojstni dan, namenila tudi slovensko izvedbo najbolj prepevane pesmi na svetu – Vse najboljše.

Škotov nihče ne prekaša

»Najglasnejši navijači na tem prvenstvu so gotovo Škoti. Tako glasnih in vztrajnih pevcev preprosto ne vidiš. Pa tudi v pitju so na vrhu, morda se z njimi lahko kosajo le Angleži,« je Beatrice ocenila pevske in pivske sposobnosti različnih navijačev na tem prvenstvu. Ob opombi, da je vendarle komaj spoznala slovenske navijače, je hitro odvrnila, da Škotov res nihče ne bo prekašal.

Za svoj rojstni dan je dobila prost dan, tako da ga bo lahko proslavila z ogledom tekme na frankfurtskem štadionu. Ob omembi, da bi se njen dan tako lahko končal v solzah, pa je hitro zavrnila to možnost.

Še en utrinek iz Münchna. FOTO: Leon Vidic

Skupina slovenskih navijačev je pri tem sicer uvidevno napovedala, da se bo tekma končala z 0:0, Slovenija pa bo slavila šele po izvedbi enajstmetrovk. Ker bo takrat že po polnoči, bi se na ta način izognila pokvarjenemu rojstnemu dnevu.

»Najslajše bi bilo, da bi zadnjo enajstmetrovko zadel Josip Iličić,« je ob tem pristavil Jan iz Rač, ki je bil del glasne skupine slovenskih navijačev v pubu. »Tu smo že na drugi tekmi Slovenije na tem prvenstvu, prej smo si ogledali Slovenija in Dansko v Stuttgartu. Vzdušje je izjemno, komaj čakamo, da se tekma začne,« je dodal. Glavnina navijaškega dogajanja bo danes predvidoma od 15. ure naprej, ko se bodo slovenski navijači zbrali v uradni navijaški coni ob reki Majni. Po dveh urah druženja je predviden skupni odhod na štadion.

Rekordno gostovanje

Slovenski nogometni navdušenci so v izjemnem številu obiskali dosedanje tekme Slovenije v skupinskem delu. Na štadionih v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu jih je bilo okoli 45.000. Največ jih je bilo na tekmi s Srbijo v Münchnu, ko je njihovo število preseglo 20.000. S tem pa je bil postavljen tudi nov rekord za največji slovenski obisk tekme v gosteh.

Tokrat bo nekaj Slovencev v Frankfurt prišlo s posebnim vlakom, na katerem je bilo prostora za 288 ljudi, turistični agenciji Palma in Kompas pa sta poskrbeli za letalski prevoz, prva je razprodala letalo za 180 ljudi, Kompas pa je peljal 150 navijačev.

Med tistimi, ki bodo v Frankfurtu v ponedeljek stiskali pesti za Slovenijo, bo tudi premier Robert Golob. Ta je v objavi na instagramu napovedal, da si bo tekmo ogledal skupaj s portugalskim kolegom Luisom Montenegrom. Premierja bosta ob tem opravila tudi bilateralno srečanje, Goloba pa naj bi spremljala tudi manjša zunanjepolitična delegacija.