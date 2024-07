Po solzah in težkem večeru čas za slovo? »Za odločitev je še prezgodaj«

Galski petelini na tem evropskem prvenstvu še enkrat več niso bili prepričljivi, a so vendarle polfinalisti šampionata stare celine. Kylian Mbappe, ki ni v pravi formi, je s klopi pospremil dramatično izvajanje enajstmetrovk, v katerem so bili njegovi soigralci brezhibni in potrdili polfinalno vozovnico. Redni del in podaljška sta se končala brez zadetkov, pri enajstmetrovkah je za Portugalsko edini zgrešil Joao Felix.

Pod drobnogledom je bil znova Cristiano Ronaldo, ki je prevzel odgovornost in prvo enajstmetrovko spravil v mrežo. To ni bilo dovolj in po tekmi sta s solzami v očeh Ronaldo in še en veteran Pepe drug drugega tolažila na zelenici. Je bila to zadnji priložnost dvojca, ki je zaznamoval zadnji dve desetletji portugalskega nogometa?

Takole so Portugalci spremljali izvajanje enajstmetrovk, v nasprotju s tekmo s Slovenijo so bili tokrat razočaarni. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

»To so bile solze frustracije, oba sta neizmerna tekmovalca in sta si seveda želela preboja v polfinale. Pepe je vzornik za vsakega nogometaša, kar je naredil danes na igrišču, bo z nami ostalo tudi za naslednje generacije, je bojevnik brez primere,« je veterana hvalil selektor Roberto Martinez, o reprezentančni usodi 39-letnega Ronalda in dve leti starejšega Pepeja, ki je najstarejši nogometaš, ki je kdaj zaigral na evropskih prvenstvih, pa dejal: »Zaenkrat še nista sprejela odločitve, čustva so še preveč sveža. Najprej je potrebno vse skupaj prespati in strniti občutke.«

Za Ronaldom je slab turnir, vrhunec je bila zastreljana enajstmetrovka proti Sloveniji, zadetka iz igre mu ni uspelo doseči, čeprav je s 23 streli na vrhu lestvice nogometašev, ki največkrat pogledajo proti nasprotnikovemu golu. Če je bilo to slovo od evropskih prvenstev, ga Ronaldo ne bo ohranil v najlepšem spominu.