Porazne ocene za francoske zvezdnike, tudi Mbappeja

Francija je veljala za eno glavnih favoritinj za osvojitev evropskega prvenstva, toda zasedba Didierja Deschampsa je na šestih tekmah dosegla le štiri gole, šele na zadnji prvega iz igre. Zadetek Randala Koloja Muanija pa ni bil dovolj za zmago proti Španiji.

Po porazu z 1:2 je bil francoski športni časopis L'Equipe zelo kritičen do predstave francoskih zvezdnikov. Kar šest jih je prejelo oceno 3 od 10, tudi Kylian Mbappe, morda največje razočaranje eura. Trojke so si zaslužili še Ousmane Dembele, N'Golo Kante, Adrien Rabiot in Aurelien Tchouameni ter tudi selektor Deschamps, čigar obrambna taktika je šla strokovnjakom že dolgo v nos.

Didier Deschamps bo težko ostal na klopi Francije. FOTO: Odd Andersen/AFP

Najnižjo oceno, dvojko, je prejel Theo Hernandez, ki ga je osmešil Lamine Yamal. Povprečna ocena francoske enajsterice je bila 3,6. Najboljšo, šestico, je prejel William Saliba, ki je zaustavil Alvara Morato.

Razumljivo, veliko bolje so se izkazali Španci, ki so imeli povprečno oceno 6. Najmlajši strelec evropskih prvenstev Yamal je prejel osmico, sedmico pa še drugi strelec Dani Olmo in Rodri.

Lamine Yamal se je veselil prvega gola na velikih tekmovanjih. FOTO: Miguel Medina/AFP

Mbappeja, asistenta pri francoskem zadetku, je ovirala obrazna maska, vendar ni iskal izgovorov. »To je bil neuspeh. Želeli smo postati evropski prvaki, ampak nam ni uspelo. To je nogomet. Moramo naprej, bilo je dolgo leto. Zdaj grem na dopust, da si odpočijem. Vrnil se bom močnejši,« je dejal Mbappe, ki bo kmalu okrepil vrste Real Madrida.