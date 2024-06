Šeško najhitrejši igralec eura, v enajsterici Karničnik in Bijol

V nadaljevanju preberite:

Za nami je prvi del evropskega prvenstva v nogometu, pred nami spektakularna končnica, ki jo bo prvič doslej zaznamovala tudi Slovenija. Analiza prvih 36 tekem na euru 2024 razkriva več presenečenj in razočaranj, med »odkritji« turnirja so tudi naši nogometaši. Gotovo imajo najdaljše nosove Hrvati in Srbi, najmočneje pa so odstopale od pričakovanj Avstrija, Švica, Slovenija in Gruzija. Favoriti eura so varčevali svoje naboje, zanesljivo niso tako »slabi«, kot bi se zdelo upoštevaje njihov učinek v prvih treh tekmah šampionata.

Slovence krasijo zanimive statistične odlike, ki jih velja izpostaviti. Četa selektorja Matjaža Keka ni imela zaman najnižje posesti žoge na tem euru, prav tako vratar Jan Oblak ni zbral največ izbijanj žoge iz kazenskega prostora, Adam Gnezda Čerin ni bil zaman med igralci, ki so pretekli največ, Jaka Bijol in Žan Karničnik pa se nista zaman izkazala pri posredovanjih in odvzetih žogah (glej tabelo). Škoda, da za zdaj ni unovčil odličnega podatka tudi Benjamin Šeško – Beni je namreč med vsemi na turnirju razvil največjo hitrost.

V članku preberite celotno analizo ura 2024 z obširno grafično analizo in idealno enajsterico Delovih novinarjev s prizorišč po Nemčiji. Preverite tudi, v kakšnih statističnih prvinah je kraljevala Slovenija. Kdo je doslej prikazal največ in kaj krasi selektorja Avstrije, ki bo jeseni tekmec Slovenije v Stožicah?