Euro 2024 in finance: koliko je že iztržila Slovenija, koliko je na mizi?

Koliko je slovenska nogometna reprezentanca zaslužila z uvrstitvijo v osmino finala evropskega prvenstva? Razrez 331 milijonov evrov vrednega denarnega sklada je znan že dolgo, izvršni odbor Uefe ga je potrdil 2. decembra lani. Reprezentanca, ki bi trikrat zmagala v skupinskem delu tekmovanja, šla nato vse do finala in postala evropski prvak, bi prejela od Uefe 28,25 milijona evrov visoko denarno nagrado.

Slovenija? Če odmislimo nadomestilo Uefe za igranje v kvalifikacijah za EP 2024, je NZS, ki jo vodi predsednik Radenko Mijatović, za preboj izbrane vrste na euro 2024 prejela 9,25 milijona evrov. Za tri remije z Dansko, Srbijo in Anglijo je iztržila dodatnega 1,5 milijona in za uvrstitev v osmino finala prav toliko. Slovenija je torej doslej na turnirju zaslužila 12,25 milijona evrov, ki jih bo NZS delno razdelila med reprezentanco in delno naprej vložila v nogomet.