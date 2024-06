Srečko Katanec: Sloveniji želim dobro igro in dober rezultat s Srbijo

V nadaljevanju preberite:

V Stuttgartu smo videli uspešno premiero Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu, toda že jutri bo sledil nov izziv. O tem bi težko našli boljšega sogovornika od Srečka Katanca, ki dobro pozna reprezentančni nogomet. Ljubljančan je med odlično igralsko kariero pustil močan pečat tudi v Stuttgartu, pozneje je uspešno vodil Slovenijo, zdaj je na dobri poti, da zrežira zgodovinski podvig še na klopi Uzbekistana. Katanec je pripeljal Uzbekistan v tretje kolo azijskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, konec junija bo dobil tekmece v eni od treh skupin s po šestimi ekipami – po dve iz vsake skupine bosta napredovali na mundial v Ameriki.

S Katancem smo se pogovarjali predvsem o prvih dneh evropskega prvenstva v Nemčiji, tekmi Slovenije z Dansko in njenih posledicah ter o slovanskem derbiju Slovenije in Srbije. Ljubljančan ni razočaral, premore bogato znanje o nogometni igri in njenih zakonitostih.

»Zasluženo smo osvojili točko. Lahko bi izgubili, če Jan Oblak ne bi ubranil ključnega strela pri rezultatu 1:0, saj bi bil to konec tekme. In obratno, po videnem v drugem polčasu bi lahko tudi zmagali. Pod črto smo lahko zadovoljni. Fantje bodo morali dati za pozitiven rezultat od sebe še bolj agresiven boj za t. i. druge žoge. Srbi v pripravah na euro niso blesteli, v dvoboju z Anglijo pa so dvignili podobo v obrambi in ustvarjalnosti. Primeru Dušana Tadića ne bi pripisal velikega pomena. Vljudno in umirjeno je povedal, kaj si misli, pozneje se je tudi opravičil. V vsaki ekipi imaš igralce, ki zaradi ega ne sprejmejo, da so na klopi, toda to je stvar selektorja in skupine fantov, da to obrnejo v še več skupne energije,« je med drugim zatrdil Srečko Katanec v obširnem intervjuju za Delo.