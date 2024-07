Avstro-Ogrska s Slovenijo, Slovaško in Avstrijo osmoljenka izločilnih bitk

V nadaljevanju preberite:

Igralna podoba ali tekmovalna prepričljivost v izločilnih dvobojih evropskega prvenstva v nogometu nista bistveno vplivali na vlogo favoritov. Na vrhu so še naprej po igri morda celo najbolj neprepričljivi Angleži, le da imajo družbo v najbolj prepričljivih in edinih s stoodstotnim izkupičkom Špancih. Sledijo jim gostitelji Nemci, še eni iz razreda tistih, ki naj bi stopnjevali formo, Francozi, potem vznemirljivi Nizozemci, nedorečeni Portugalci, zelo všečni in glede na tekmece v osmini finala z naskokom najboljši Švicarji ter najbolj bojeviti Turki.

Največji osmoljenki sta Slovenija in Slovaška. »Slo« reprezentanci sta imeli na papirju najtežje tekmece v Portugalski in Angliji ter najmanj možnosti, toda na igrišču sta jih od senzacionalnih zmag in napredovanja med osem najboljših ločili centimetri in sekunde.

Osmina finala je bila usodna tudi za nekdanjo Avstro-Ogrsko: po Hrvaški, Madžarski in Češki, ki so obstale v skupinskem delu tekmovanja, so tekmovanje končale še Slovaška, Avstrija in Slovenija. Poslovila se je tudi zadnja evropska prvakinja Italija. Kdo je pokazal največ, kdo ima še rezerve? Statistika razkriva marsikaj.