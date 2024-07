Nekdanji nemški zvezdnik sočustvoval s Slovenci in še zlasti Šeškom

Predstave slovenskih nogometašev je na tem evropskem prvenstvu pozorno spremljal tudi nekdanji nemški zvezdnik Bastian Schweinsteiger, ki se po uspešni karieri dokazuje kot strokovni komentator pri televizijski postaji ARD. Po sinočnji drami v Frankfurtu je sočustvoval z našo reprezentanco, ki je v osmini finala po srčnem boju šele po enajstmetrovkah izpadla proti favorizirani reprezentanci Portugalske.

»Slovenci niso imeli česa izgubiti. Prvič so igrali v osmini finala evropskega prvenstva in lahko so le dobili. Na žalost tokrat niso. Zame so bili skoraj bližje vodstvu kot Portugalci. Niso si priigrali prav veliko priložnosti, so pa večkrat povzročili nemir v tekmečevi obrambi. Škoda, da za srčno igro niso bili nagrajeni,« je povedal Schweinsteiger, ki ne skriva, da obožuje slovenskega upa Benjamina Šeška.

Bastian Schweinsteiger (desno) med pogovorom z nekdanjim hrvaškim asom Mariem Mandžukićem FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Zato mu je bilo toliko bolj žal njegovih zapravljenih priložnosti. »Po mojem bo Benjamin potreboval dalj časa, da bo pozabil, kaj vse je imel tokrat v svojih nogah. Izjemni priložnosti, ki sta se mu ponudili proti Portugalski, ga bosta verjetno spremljali še nekaj časa,« je presodil 39-letni Bavarec, ki je za nemško reprezentanco zbral 121 nastopov, na katerih je dosegel 24 golov. Z »Elfom« se je med drugim leta 2014 v Braziliji veselil tudi osvojitve naslova svetovnih prvakov.

In kako je ocenil možnosti Cristiana Ronalda & Co. v petkovem četrtfinalu proti »galskim petelinom«? »Francozi so močnejši. Portugalci so me razočarali, od njih sem pričakoval bistveno več,« je še poudaril Schweinsteiger, ki je – mimogrede – poročen z nekdanjo srbsko teniško zvezdnico Ano Ivanović.