Avstrijska nočna mora je bil Mert Günok

Osmina finala je bila zadnja raven evropskega prvenstva za Slovenijo in njene sosede ter države nekdanje Avstro-Ogrske. Po slovesu Hrvaške, Madžarske in Češke po skupinskem delu tekmovanja, četrtfinala ne bodo videli še Italija, Slovaška in Avstrija. Zadnja je po odličnih predstavah v zahtevni skupini veljala za reprezentanco, ki lahko preseneti, a so jo ustavili Turki (2:1). Napet dvoboj v Leipzigu, na prizorišču, kjer je avstrijski selektor Ralf Rangnick, postavil temelje močnega »rdečega bika«, so imeli Turki dva velika junaka: strelca obeh golov Meriha Demirala in vratarja Merta Günoka. Vratar Bešiktaša je v zadnjih trenutkih preprečil popolno vrnitev Avstrijcev z neverjetno obrambo.

»Strel je bil odličen, njegova obramba pa čudežna. Samo čestitam mu lahko,« je o akciji, ki je dokončno prevesila jeziček na tehtnici na turško stran, povedal osmoljenec Christoph Baumgartner.

Priložnost je imela xG vrednost (pričakovan gol) 0,94. Statistično to pomeni, da bi se od sto takšnih priložnosti, kar 94 razpletlo z golom.

Posredovanju 35-letnega vratarja se je poklonil tudi Michael Gregoritsch. »To je bila ena od najboljših obramb, kar sem jih videl v živo. Zasluži si veliko priznanje,« je športno pohvalil tekmeca.

Kapetan Avstrije Marko Arnautović ni mogel verjeti, na kakšen način se je končala avstrijska pot na euru. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Poraz je močno prizadel tudi veterana, kapetana Marka Arnautovića. Tako hudo, da je namignil, da bo njegova 115. tekma najbrž tudi zadnja.

»Morda ... Noro je, na kakšen način zapuščamo turnir. V slačilnici je bilo zelo tiho, le trener je rekel nekaj besed, med njimi 'glavo gor',« je bil potolčen 35-letni član Interja in Turkom priznal veliko zmago.

»Čestitam. V 90 minutah so dali življenje na igrišču in ubranili vse, kar se je ubraniti dalo. Želim jim vse najboljše do konca turnirja,« je povedal Dunajčan srbskega rodu.