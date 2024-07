Danes na EP: Avstrijci trdno odločeni nadaljevati zmagoviti niz

Na evropskem prvenstvu v nogometu bodo danes znani vsi četrtfinalisti. V Münchnu in Leipzigu bosta na sporedu še zadnji tekmi osmine finala. Ob 18. uri se bosta spoprijeli reprezentanci Romunije in Nizozemske, ob 21. uri pa še izbrani vrsti Avstrije in Turčije.

Romuni so nekoliko nepričakovano končali na vrhu skupine E. Za uvod so premagali Ukrajino (3:0), po porazu z Belgijo (0:2) pa so za konec igrali neodločeno s Slovaško (1:1). Nizozemci so v skupini D zasedli šele tretje mesto, v izločilne boje pa so napredovali kot najboljša tretjeuvrščena ekipa. Po zmagi nad Poljsko (2:1) so se s Francijo razšli brez zadetkov, nakar so izgubili z Avstrijo (2:3).

Naši severni sosedje v dvoboj osmine finala prihajajo kot zmagovalci skupine D. Ob Nizozemcih so Avstrijci odpravili še Poljake (3:1), za uvod pa so nesrečno klonili s Francozi (0:1). Turki so v skupini F končali na drugem mestu. Premagali so Gruzince (3:1) in Čehe (2:1), izgubili pa s Portugalci (0:3).

Zmagovalca današnjih dvobojev se bosta v soboto pomerila v istem četrtfinalu v Berlinu. Drugo sobotno tekmo četrtfinala v Düsseldorfu sestavljata Anglija in Švica.

Že v petek bodo v Stuttgartu gostitelji Nemci izzvali Špance, v Hamburgu pa bodo skušali Francozi, ki so včeraj z 1:0 premagali Belgijo, ugnati še Portugalce, ki so sinoči šele po enajstmetrovkah na kolena spravili Slovence.