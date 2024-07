Nizozemci še naprej skačejo levo, desno; Koeman: Naše misije še ni konec!

V nadaljevanju preberite:

Kako je nizozemski branilec Stefan de Vrij, ki so ga razglasili za najboljšega nogometaša četrtfinalnega dvoboja s Turčijo na evropskem prvenstvu, videl tekmo v Berlinu, kaj je po njegovem jeziček na tehtnici prevesilo na stran oranžnih, na kaj jih je med odmorom opozoril selektor Ronald Koeman, kdo je bil glavni junak za nekdanjega nemškega asa Lotharja Matthäusa, kaj je svojemu kolegu Koemanu svetoval pred sredinim polfinalnim obračunom z Anglijo v Dortmundu, kaj je povedal nizozemski selektor, zakaj so si meli roke pri nemški televizijski postaji RTL, koliko gledalcev je spremljalo tekmo med Nizozemsko in Turčijo ...