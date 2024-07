Luka Topalović v Inter

Prvoligaš Domžale so potrdile prestop mladega nogometaša Luke Topalovića k Interju iz Milana. Italijanski prvak je za 18-letnika plačal milijonsko odškodnino, so zapisali pri Domžalah.

Topalović je bil v Domžalah od avgusta 2020. V kadetski ligi je za Domžale na 40 tekmah dosegel 32 zadetkov, za mladince je odigral vsega tri tekme (1 gol), saj se je nemudoma preselil v člansko ekipo. V Prvi ligi Telemach je debitiral 15. maja 2022. V dveh sezonah je pri 18 letih zbral že 51 nastopov in se med strelce vpisal trikrat. Topalović je tudi redni član mlajših reprezentančnih selekcij Slovenije. Bil je najboljši strelec Slovenije na evropskem prvenstvu do 17 let, v izbrani vrsti do 19 let pa je doslej zbral osem nastopov.

»Luka je v času v našem klubu pokazal in dokazal, da je iz pravega testa, da v prihodnosti postane izjemen igralec najvišjega kova. Prestop v klub, kot je Inter, to dokazuje tudi na mednarodnem prizorišču, jasno pa je, da ga čaka še ogromno dela, odrekanja in dokazovanja. Prepričan sem, da v kolikor bo svoj profesionalen odnos in mladostno razigranost, ki ga je krasila na in izven igrišča, pokazal tudi v novi sredini, bo tudi tam hitro uspešen,« je dejal izvršni direktor Domžal Matej Oražem.

Dodal je, da je takšen prestop za klub izjemno pomemben, saj so še enkrat dokazali, da so sposobni proizvajati igralce za najboljše svetovne klube ter potencialne bodoče reprezentante. »Prepričan sem, da bo tudi Luka kmalu lahko pomagal članski reprezentanci, tako kot naša domžalska sedmerica na letošnjem EP v Nemčiji«.

»Spet nam je uspel milijonski prestop, kar je za slovenske razmere velik uspeh, saj so redki klubi, ki se lahko pohvalijo s takšnim dosežkom, nam pa to uspeva na redni bazi. Res je, da bo potrebno s tem najprej sanirati slabše poslovanje preteklih dveh let,« je še povedal Oražem. Na spletni strani transfermarkt sicer kot odškodnino za prestop Topalovića v Inter navajajo vsoto 850.000 evrov, zagotovo se ta dvigne čez milijon, ker so vključeni še bonusi.