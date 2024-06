V zgodovinski enajsterici pet Slovencev in šest Srbov

Med številnimi uglednimi gosti in vodilnimi iz Uefe današnja tekma Slovenije in Srbije privablja precej pozornosti. Toda prav posebno ji – razumljivo – namenjata Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, ter direktor nacionalnih zvez Uefe Zoran Laković.

Slovenec in Srb sta za beograjski športni dnevnik Sportski žurnal sestavila zanimivo enajsterico, izbirala pa sta med najboljšimi nogometaši sedanjosti in preteklosti v svojih državah. Na koncu sta zapisala naslednjo postavo: J. Oblak; Vidić, Katanec, Mihajlović; Stanković, Zahović, D. Stojković, B. Oblak; Šekularac, Šeško in Džajić.